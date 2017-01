Vier jonge onderzoekers ontvangen NWO-beurs voor buitenlandse ervaring

Vier wetenschappers van de Universiteit Utrecht ontvangen een Rubiconsubsidie van NWO om onderzoek in het buitenland te gaan doen.

Mohammed Kaplan ontving de beurs voor zijn onderzoek “Deciphering the in-situ structure and activities of Pseudomonas aeruginosa type IV pilus machine using electron cryo-tomography”.

Erik Kleyheeg bestudeert de verspreiding van vogelgriep in zijn project “Flu flyways: unravelling the routes of avian influenza introduction by migrating waterfowl”.

Elbert de Jong onderzoekt wanneer de civiele rechter gelegitimeerd is om risico-regulerend op te treden en een (vermeend) gebrek aan adequaat overheidsbeleid mag corrigeren in het project: "Judge-made Risk Regulation Redressing Regulatory Failures in the context of Health and Environmental Risks".

Alexandra de Pleijt onderzoekt de eerste transitie naar moderne economische groei in Holland en Engeland in de vroegmoderne periode. Haar project is genaamd: "Physical capital formation in Britain and Holland in the long run".

Dit jaar ontvingen 21 onlangs gepromoveerde onderzoekers een Rubiconbeurs van NWO. De financiering is speciaal bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen.