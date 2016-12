Verborgen rivieren diep in de aardbodem

Aardwetenschappers van onder andere de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit van Berlijn hebben nieuwe aanwijzingen gevonden dat water zich via kanalen door de diepe aarde heen beweegt, en uiteindelijk het aardoppervlak bereikt via vulkanische activiteit. Ze publiceerden hun resultaten op 26 december in het toonaangevend tijdschrift Nature Geoscience.

Twee watercycli

De aarde heeft twee watercycli. De eerste cyclus omvat het water in onze oceanen dat verdampt en wolken vormt, naar beneden regent op het land en uiteindelijk, vaak via rivieren, de oceaan weer bereikt. Er is echter ook een tweede cyclus, diep verborgen in de aardmantel. Tot nu was daar nog weinig over bekend.

Platen nemen water mee

In de gesteentes binnenin de tektonische aardplaten zitten reusachtig veel watermoleculen opgesloten. Op de plekken waar de ene aardplaat onder de andere schuift, wordt dat water meegenomen naar beneden de aardmantel in. Zonder natuurkundige en scheikundige mechanismen waarbij water terug naar boven keert, zou al het oppervlaktewater binnen 1,5 miljard jaar verdwenen zijn. Maar elke dag opnieuw kunnen we met onze eigen ogen zien dat dit nooit het geval is geweest.

Een interdisciplinair team van wetenschappers bestudeerden oude gesteentes uit Italië om de verborgen watercyclus beter te leren begrijpen.