Veiliger met voorwaarschuwing in semi-autonome auto

Rij-simulator

De Utrechtse onderzoekers wilden weten hoe de bestuurder van een semi-autonome auto vloeiender en veiliger tot overname van besturing kon overgaan. Ze lieten daartoe proefpersonen in een rij-simulator een afleidende taak uitvoeren terwijl de virtuele auto in de autonome modus over de virtuele snelweg reed. Bij naderende problemen, zoals wegwerkzaamheden, gaf de simulator een voorwaarschuwing in de vorm van piepjes. Van der Heiden: “Met een eye-tracker maten we wanneer mensen een blik op de weg wierpen. Ook maten we hun reactietijden: hoe lang bleven ze nog bezig met hun afleidende taak?”

Eerder remmen

Met de voorwaarschuwing in de rij-simulator vertoonden de proefpersonen ander rijgedrag. “Ze keken eerder naar de weg, remden eerder en waren minder afgeleid bij naderende onveilige verkeerssituaties zoals wegwerkzaamheden.” De onderzoekers benadrukken dat hun onderzoek met de voorwaarschuwing alleen betrekking heeft op verkeerssituaties die door de semi-autonome auto op voorhand zijn in te calculeren. Met hun onderzoek leveren ze een bijdrage aan de ontwikkeling van waarschuwingen in geautomatiseerde systemen.