Van wie is de baby?

Voor homo’s met een kinderwens is de hulp van een draagmoeder de enige route naar een kind dat ook genetisch verwant aan je is. Helaas blijft regelgeving die de rechten van alle partijen waarborgt achter. Zo schrijft het AD over een homostel uit Twente dat na twee weken hun baby af moest staan aan de draagmoeder. Uit een dna-test bleek niet één van de homo’s, maar de man van de draagmoeder de biologische vader van de baby te zijn. De draagmoeder kwam terug op de gemaakte afspraken en liet het homopaar met lege handen achter.

Sommige homo’s die een draagmoeder zoeken wijken hiervoor uit naar plekken in het buitenland waar commercieel draagmoederschap is toegestaan, maar ook internationale regelgeving blijkt weerbarstig. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een reconstructie van de Volkskrant dat een ander koppel, dat een draagmoeder in Cambodja had gevonden, hun baby kwijt dreigde te raken toen de Cambodjaanse regering het commerciële draagmoederschap verbood. De regering had hierbij geen regeling gecreëerd voor lopende draagmoederzwangerschappen. Uiteindelijk was tussenkomst van de Nederlandse ambassade nodig om de baby naar Nederland te krijgen.

