Van kiekje naar foto

De foto met het wapperende haar van Lieke Martens verbeeldt schitterend het stijgende enthousiasme voor het Nederlands vrouwenelftal. Niet voor niets komt de foto terug in de wekelijkse selectie van de beeldredacties van het NRC en de NOS. Nu de vakantieperiode is aangebroken slaan wij allemaal aan het fotograferen. Een idyllisch strand met azuurblauw water, een heerlijke pasta op een Toscaans terras of één van de Big Five tijdens een safaritocht. Een mooie herinnering voor jezelf en een makkelijke manier om je avonturen te delen met het thuisfront. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden, toch?

Volgens programmamaker Wilfried de Jong en documentairefotograaf Ruben Terlou kunnen mooie foto's overdonderen en esthetisch indruk maken. Maar écht goede foto's vertellen een verhaal: ze zijn gelaagd, roepen vragen op en nodigen uit om te blijven kijken. Net zoals de foto van Lieke Martens een uniek moment vangt en tegelijkertijd symbool staat voor een groter verhaal. Op zoek naar inspiratie voor jouw eigen foto's? Kijk de Science Snacks met Wilfried de Jong of Ruben Terlou over fotografie eens terug of lees ons blog over de tentoonstelling over vluchtelingen van fotograaf Ahmet Polat.

