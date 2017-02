Valentijnsdag: de dag van de algoritmes?

Morgen is het weer Valentijnsdag, een dag van romantiek en relaties. Het lijkt tegenwoordig, met alle mogelijkheden online op websites en in apps om iemand te ontmoeten, makkelijker dan ooit om een goede ‘match’ te vinden om deze dag mee door te brengen. Steeds meer mensen gebruiken apps en sites zoals Tinder, Happn, OkCupid en Lexa.nl. Maar hoe vind je de juiste partner, iemand waar je de rest van je leven mee kan doorbrengen? En kan de wetenschap daar niet een handje bij helpen? In de Volkskrant verscheen dit weekend een artikel over wiskundige formules en de grote rol die zij spelen in de totstandkoming van matches in datingapps. Apps zoals Tinder en Happn kunnen namelijk steeds efficiënter bepalen welke kandidaten bij iemand passen aan de hand van voor ons vaak onbekende, op algoritmes gebaseerde criteria.

Maar is succes in de liefde nu echt te bepalen met een technische berekening? Wat hebben wiskunde en liefde precies met elkaar te maken? Wiskundemeisje Ionica Smeets sprak bij Studium Generale over de vraag of er een formule bestaat om de perfecte match te vinden. Hoe kunnen modellen uit de speltheorie een handje helpen met het vinden van een partner? En hoe helpen ze bij het behouden van een relatie wanneer die partner eenmaal gevonden is? Bekijk hier de lezing ‘Liefde en wiskunde’ of lees het blog. Wil je nog meer goede raad van wetenschappers over romantiek? Bekijk ook het Science Café over “Liefde”!

Elke week wordt een opvallend bericht uit de actualiteit gekoppeld aan een opname uit het archief van Studium Generale - Podium voor kennis & reflectie van de Universiteit Utrecht.