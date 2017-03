Vakantieparken bouwen en vingertwister spelen

Meer dan 1200 basisscholen in Nederland en Vlaanderen gaan tijdens de 15e Grote Rekendag op woensdag 22 maart aan de slag met uitdagende rekenopdrachten rondom meten, bewegen en construeren. Ronald Keijzer, rekenonderzoeker aan de Universiteit Utrecht en projectleider van de Grote Rekendag, wil met deze dag laten zien dat rekenen en wiskunde dagelijks van belang zijn: “Een kind dat wiskundig geletterd is, is in staat om met reken-wiskundige gereedschappen greep te krijgen op de eigen omgeving.”

De landelijke aftrap van de Grote Rekendag, een initiatief van de Universiteit Utrecht en uitgeverij Malmberg, wordt gegeven door de burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone. In het bijzijn van de leerlingen van IKC de Kinderkoepel, die op hun schoolplein een haag vormen voor de burgemeester, opent Crone deze Grote Rekendag.

Vakantiepark

Gedurende de dag werken de verschillende klassen in het Nederlandse en Vlaamse basisonderwijs met het lesmateriaal dat Keijzer en collega’s hebben samengesteld. Keijzer: “Kinderen zetten tijdens de Grote Rekendag wiskundige gereedschappen in in hun eigen omgeving. De bovenbouw krijgt bijvoorbeeld de opdracht om in hun buurt een vakantiepark te bouwen. Waar moeten de huisjes op het plattegrond geplaatst worden? Waar een speeltuin? Is er ruimte voor een zwembad? Door in de weer te gaan met plattegronden en maquettes op schaal leren ze meetkundige constructies maken.”

Blaasmidgetgolfbaan

Leren rekenen op onderzoekende wijze: dat is wat de Grote Rekendag wil bereiken bij de deelnemende kinderen. Keijzer: “Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk. De kinderen ontdekken hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen rekenen. Dat motiveert, ook later in het jaar.” Tijdens de Grote Rekendag doet de hele school mee: de activiteiten zijn er voor groep 1 tot en met 8. Keijzer: “De jongste kinderen bouwen bijvoorbeeld een blaasmidgetgolfbaan, waarbij ze met een rietje een watje vooruit blazen. En er kan ‘vingertwister met twee vingers’ gespeeld worden.”

Meer informatie

