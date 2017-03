Utrechtse studenten winnen negen prijzen bij VN-simulatie in Harvard

Het team van Utrecht University Model United Nations (UUMUN) heeft in Harvard succesvol meegedaan aan de prestigieuze MUN conferentie. Tijdens deze vier-daagse conferentie is er gestreden tegen 3000 studenten van internationale topuniversiteiten uit 69 landen. Zeventien studenten van de UU discussieerden in Harvard over internationale vraagstukken als spionage, klimaatengineering, terrorisme en het gevaar van zonnestormen. Maar liefst negen studenten ontvingen een individuele prijs.

Vanaf september heeft de groep wekelijks fanatiek samen getraind op spreekvaardigheid, strategisch onderhandelen en het schrijven van resoluties. Na een fantastische week in New York, waar zij samen onder andere musea, de opera en verschillende bezienswaardigheden bezochten, was het tijd voor de Model United Nations conferentie in Harvard. Op de openingsceremonie werden de studenten toegesproken door en door de decaan van de John F. Kennedy School of Governance van Harvard University en werden zij toegesproken door Secretaris-Generaal António Guterres van de Verenigde Naties middels een videoboodschap. Met negen prijzen en als één van de beste internationale delegaties heeft UUMUN zich bewezen als een delegatie van fantastische sprekers, professionele lobbyisten en buitengewone resolutieschrijvers.

De prijswinnaars

Wij feliciteren de gehele UUMUN delegatie met hun uitzonderlijke prestaties in Harvard, en deze studenten met hun individuele prijs: