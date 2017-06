Utrechtse student genomineerd voor ECHO Award 2017

Ali Aljasem, student Conflict Studies and Human Rights, is genomineerd voor de ECHO Award 2017. Ali is voorgedragen door Mario Fumerton, universitair hoofddocent bij het departement Geschiedenis.

Acties voor Syrië

Ali Aljasem heeft naast zijn studie Geschiedenis gewerkt bij Artsen Zonder Grenzen als Humanitarian Affairs Officer en als Ideology Analyst. Hij woont vanaf 2015 in Nederland en heeft zich sindsdien actief ingezet om meer zichtbaarheid te geven aan het conflict in Syrië, onder andere door het organiseren van benefietconcerten en inzamelingsacties. Ook heeft hij het studentencollectief 'From Utrecht, this is Aleppo’ opgericht en het platform ‘New Neighbors’. Voor zijn master verricht hij onderzoek naar de vroege protesten tegen het Al-Assad regime aan de Universiteit van Aleppo, waarbij hij gebruik maakt van zijn netwerk in Syrië en van zijn persoonlijke ervaringen.

De Universiteit Utrecht is erg trots op deze maatschappelijk zeer betrokken student en feliciteert Ali Aljasem van harte met zijn voordracht.

ECHO-award

Ieder jaar reikt ECHO, centrum voor diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs, 3 prijzen uit aan studenten met een niet-westerse achtergrond, die zich bijzonder hebben ingespannen voor diversiteit en inclusie in de samenleving. Er is een prijs voor een student in het WO, het HBO en voor de sector BETA/techniek. De prijswinnaars mogen deelnemen aan een summerschool van 6 weken aan UCLA in de Verenigde Staten. Verder worden de prijswinnaars lid van het ambassadeursnetwerk van winnaars van de ECHO Awards. Dit netwerk levert een actieve bijdrage aan maatschappelijke projecten op het gebied van diversiteit en inclusie. De bekendmaking van de winnaars van de ECHO Award 2017 is op vrijdag 29 september.