Utrechtse onderzoeker over stabilisering CO2-uitstoot: 'Er moet echt nog een tandje bij.'

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, met in totaal een half procent. Dat blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Opbeurend is wel dat de uitstoot van CO 2, (of koolstofdioxide), het bekendste broeikasgas, voor het tweede jaar op rij stabiel is gebleven. “Dat is op zich hoopgevend, maar er moet echt nog een tandje bij”, zegt atmosfeeronderzoeker Maarten Krol van de Universiteit Utrecht als reactie op dit nieuws.

Het feit dat de CO2-uitstoot stabiel is gebleven, is vooral toe te schrijven aan een lager gebruik van kolen en een toename aan hernieuwbare elektriciteit. In Rusland, de VS en Japan daalde de CO2-uitstoot, in de EU en China bleef de uitstoot gelijk aan die van vorig jaar. “En dat is een trendbreuk”, zegt atmosfeeronderzoeker Maarten Krol van de Universiteit Utrecht. “Want de economie is wel gegroeid. Je zou dus kunnen concluderen dat het wat betreft de CO2-uitstoot langzaam de goede kant op gaat.”

Smartphone

Toch moet er nog veel werk verzet worden, om een aantal redenen. In een land als India steeg de uitstoot van koolstofdioxide met bijna vijf procent – een trend die ook in andere opkomende economieën te zien is. “Maar het is niet eerlijk om alleen die landen daar de schuld van te geven”, zegt Krol. “Want als wij een nieuwe smartphone kopen, dan wordt die daar geproduceerd. Wij outsourcen onze productie en daarmee ook een deel van onze uitstoot. Het is dus net zo goed ons probleem.”