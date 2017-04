Utrechtse Marc van Mil wint landelijke prijs voor beste docent in hoger onderwijs

Marc van Mil, docent biomedische genetica en onderwijsinnovator bij de opleiding Biomedische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht heeft de landelijke Docent van het Jaar verkiezing voor het Hoger Onderwijs gewonnen. Dit werd bekend gemaakt tijdens de feestelijke uitreiking op 1 april 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Van Mil mag zich een jaar lang de beste docent in het Nederlandse hoger onderwijs noemen. Hij ontvangt een geldprijs van €15.000 om een innovatie in zijn onderwijs door te voeren. Van Mil will met dit geld een serious game ontwikkelen over de ethische vraagstukken bij DNA-testen. Studenten ervaren in de game welke informatie uit een DNA-test kan komen en de impact daarvan op de patiënt, de familie en de arts.

Daarnaast wint Van Mil een plek in de landelijke Docentenkamer. Deze groep van winnaars van de Docent van het Jaar verkiezing en de Comeniusbeurzen vormt een adviesorgaan over docentschap voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.