Utrechtse hoogleraren roepen op tot klimaatwet

Klimaatverandering is geen thema dat zinvol kan worden begrepen in termen van ‘links’ of ‘rechts’. Het is existentieel, zeker voor Nederland. De huidige zorgen van de politiek – van spanningen rondom migratie tot geld voor dijkverzwaring – zullen alleen maar groter worden wanneer het probleem van klimaatverandering niet krachtig wordt aangepakt. Daarom is er een klimaatwet nodig. Het is het instrument bij uitstek om de 'Parijs'-doelstellingen ook daadwerkelijk te halen. Maar een ambitieuze en bindende klimaatwet kan er alleen komen en effectief zijn wanneer links én rechts deze steunen.

Dit betogen de hoogleraren Gert Jan Kramer (duurzame energievoorziening), Herman Philipse (filosofie), Marko Hekkert (dynamiek van innovatiesystemen), Maarten Hajer (urban futures) en Chris Backes (omgevingsrecht) in NRC.

Lees het volledige artikel in NRC.