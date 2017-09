Utrechtse geograaf leidt VN-conferentie over geografische namen

Afgelopen week was de Utrechtse emeritus hoogleraar Ferjan Ormeling voorzitter van een VN-conferentie in New York over geografische namen. Er namen 65 landen aan deel. What’s in a name?

De United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) is een van de zeven permanente adviescommissies van de Economic and Social Council van de VN. Het is een gezelschap van 250-300 mensen die zich met de standaardisering van geografische namen bezig houdt. De groep is in 1960 ingesteld om communicatieproblemen en ruzie over verschillende naamversies voor dezelfde plaatsen te voorkomen, maar speelt in toenemende mate een rol bij het aan elkaar linken van bestanden op basis van de geografische namen. Die moeten dan op dezelfde manier geschreven zijn, niet alleen in ons Latijnse alfabet maar ook in andere schriftsystemen zoals Chinese karakters, Devanagiri, Cyrillisch of Arabisch.

Belangrijkste uitkomst van de conferentie, is volgens Ormeling het feit dat er eindelijk een algemeen aanvaard conversiesysteem is aangenomen om namen uit het Arabisch in het Latijnse alfabet om te zetten. “We zaten daar al vanaf 1972 mee te hannesen omdat de Arabische staten het onderling hierover niet eens konden worden.” Verder is een programma opgezet om gestandaardiseerde geografische namen dienstbaar te maken aan het realiseren van de Global Sustainable Development Goals van de VN. Ormeling: “Het realiseren van die die duurzame ontwikkelingsdoelen is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbare, actuele en volledige geografische informatie, en daarin vormen de geografische namen een hoofdcomponent.”