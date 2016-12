Utrechtse geesteswetenschappers bijzonder succesvol in NWO Vrije Competitie

Maar liefst 8 onderzoeksprojecten waarbij Utrechtse geesteswetenschappers zijn betrokken, ontvangen een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het subsidieprogramma Vrije Competitie Geesteswetenschappen. De projecten gaan over eigendom, macht, markt. Over kennis in Indonesië. En over taal: betekenis, tijd, taalontwikkeling en Afrikaanse trommeltaal. In totaal heeft NWO in deze ronde 12 projectvoorstellen gehonoreerd.