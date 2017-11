Utrecht verkozen tot UNESCO City of Literature

Het is geweldig dat Utrecht nu - voor altijd - Unesco City of Literature mag heten. Ook voor onze universiteit betekent dat veel, aangezien we diverse, nauwe banden hebben met het Utrechtse literatuurgebeuren in de meest brede zin van het woord. We hebben binnen Geesteswetenschappen ook veel expertise in huis. Denk aan de opleiding Nederlands, onze Moderne Talen, de unieke opleiding Comparative Literature Studies en het Centre for the Humanities. Ik hoop en verwacht dat er nog meer synergie ontstaat dan er nu al is en dat de gemeente gaat beseffen dat er meer naar de letteren moet dan de huidige 0.7% - nee, dit is geen typo! - van het cultuurbudget.