Utrecht Science Park wordt pilot voor Smart Solar Charging

Het Utrecht Science Park De Uithof wordt één van de vijf proeftuinen voor onderzoek naar Smart Solar Charging. Bij Smart Solar Charging slaat een slimme laadpaal lokaal opgewekte zonne-energie op in elektrische deelauto’s. Na een succesvol experiment in de Utrechtse wijk Lombok, is door het Utrecht Sustainability Insitute een uitbreiding van het project geïnitieerd naar vijf wijken in de regio. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht zijn ook betrokken bij het onderzoek naar dit innovatieve duurzame energiesysteem.

Onderdeel van het project is de plaatsing van 70 elektrische We Drive Solar-auto’s in de vijf proeftuinen. De We Drive Solar deelauto’s hebben een actieradius van 300 km en een grote batterij om zonne-energie op te slaan die in de wijk wordt opgewekt via zonnepanelen op de daken. Deze in de auto opgeslagen energie kan gebruikt worden voor het rijden, maar ook terug geleverd worden aan de huishoudens in de wijk. “Ik verwacht dat door toepassing van het concept Smart Solar Charging een wijk qua energie en mobiliteit voor een groot deel zelfvoorzienend kan worden”, aldus dr. Wilfried van Sark van de Universiteit Utrecht, die een deel van het onderzoek leidt.

Complexe puzzel

De vijf wijken die gaan dienen als proeftuin, zijn onderling heel verschillend. Van Sark: “Dat is nodig, omdat Smart Solar Charging een complexe puzzel van energiestromen en mobiliteitsvragen is. Het is dan ook heel mooi dat we de komende vier jaar voor verschillende omgevingen kunnen onderzoeken hoe we deze complexe puzzel moeten oplossen.” Van Sark zal met een promovendus een uitgebreide analyse uitvoeren om de optimale laad- en ontlaadstrategieën in de verschillende proeftuinen te bepalen.

4600 Zonnepanelen

De Universiteit Utrecht heeft al 4.600 zonnepanelen op negen gebouwen op het Utrecht Science Park De Uithof. Doel is een deel van de energie die zij leveren te gebruiken voor oplaadpalen voor hybride en elektrische auto’s, licht programmamanager Vastgoed & Campus Frank Keijzer van de universiteit toe. “Hierbij garandeert Smart Charging dat de energie slim en naar behoefte wordt verdeeld over de auto’s”, aldus Keijzer.

Proeftuinen

Naast het Utrecht Science Park De Uithof en de Utrechtse wijk Lombok, is gekozen voor pilots in Houten, Driebergen en het Utrechtse stationsgebied. Lombok, dat internationaal al bekend staat als dé proeftuin voor Smart Solar Charging, is een woonwijk met uiteenlopende typen woningen en beperkte parkeergelegenheid. De proeftuin in Houten bestaat uit een scholencomplex in combinatie met een Park & Ride. Het Utrecht Science Park wordt gekenmerkt door een combinatie van wonen, onderwijs en werken. Het stationsgebied in Utrecht is hoogstedelijk, met een mix van wonen, werken, recreatie en passanten. Ook in Driebergen ligt het station in de proeftuin, maar daar is de omgeving vooral zakelijk.

Consortium

Het project Smart Solar Charging wordt uitgevoerd door een ervaren consortium onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute en technisch projectleider LomboXnet. Daarnaast participeren de bedrijven Last Mile Solutions, Mobility Heroes, New Solar, Vidyn, Jedlix, netbeheerder Stedin en de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek in de proeftuinen wordt ondersteund door de gemeenten Utrecht, Houten en Utrechtse Heuvelrug, Renault, Provincie Utrecht, Triodos, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Het project is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.