Universiteit Utrecht werkt mee aan zoektocht naar ‘oorsprong van het leven’

Tientallen Nederlandse onderzoekers verdeeld over 17 universiteiten en onderzoeksinstellingen gaan de basis leggen voor grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van leven, van moleculaire tot planetaire schaal. Ze bundelen deze samenwerking in het Origins Center, dat opgericht kon worden door een NWO-financiering die inspeelt op vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda.

De Nationale Wetenschapsagenda bevat bijna 12000 vragen die Nederlanders in 2015 stelden aan ‘de wetenschap’, geordend in overkoepelende clustervragen en onderling verbonden door routes. NWO investeert nu zo’n 30 miljoen euro in de Wetenschapsagenda, waarvan 2,5 miljoen euro in de route ‘Oorsprong van het leven - op aarde en in het heelal’.

Gezamenlijk op zoek

NWO heeft het onderzoeksvoorstel van het Origins Center als ‘excellent’ beoordeeld. Dankzij de toegekende startimpuls kan een eerste, verkennende fase van een ambitieus onderzoeksprogramma uitgevoerd worden. Tientallen onderzoekers verdeeld over 17 universiteiten en onderzoeksinstellingen gaan in die eerste fase met een aantal projecten een basis leggen voor grootschalig wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers zijn afkomstig uit de Nederlandse astronomie, aard- en planeetwetenschappen, moleculaire- en evolutiebiologie, chemie, informatica, (bio)fysica en wiskunde en gaan gezamenlijk op zoek naar het ontstaan, het functioneren en de toekomst van leven in een veranderende omgeving, van moleculaire tot planetaire schaal.

Vragen beantwoorden

Om de uitvoering te ondersteunen voorziet het ingediende plan in een virtueel platform, het Origins Center, dat verschillende partijen en onderzoekslijnen bij elkaar moet brengen. Daarnaast vinden de onderzoekers van het Origins Center het belangrijk om de indieners van vragen over de oorsprong van het leven in de Nationale Wetenschapsagenda te kunnen beantwoorden, en zetten daarom een groot outreach-programma op. Het centrum zal worden opgericht bij gelegenheid van het symposium Fundamentals of Life in the Universe, 31 augustus en 1 september 2017 op de Zernike Campus van de Rijksuniversiteit Groningen.

Betrokkenen

Hoofdaanvrager van het programma is Nobelprijswinnaar prof. dr. Ben Feringa (Rijksuniversiteit Groningen). Vanuit de Universiteit Utrecht zijn Inge Loes ten Kate (kerngroep), Willem Kegel, Paul Mason en Wim Spakman direct bij het opzetten van het Origins Center betrokken.

