Universiteit Utrecht voert aantal digitale toetsplekken fors op

Zo’n zevenhonderd studenten Rechten doen op 31 oktober tegelijkertijd op laptops van de universiteit tentamen. Het is voor het eerst dat zoveel eerstejaars studenten tegelijkertijd digitaal een tentamen maken. De Universiteit Utrecht is al enkele jaren bezig met het opbouwen van de zogenaamde digitale toetsvoorzieningen en de flexibiliteit van het werken met laptops hiervoor is uniek in Nederland.

De Universiteit Utrecht zette in 2015 als eerste hoger onderwijsinstelling in Nederland de kleine, budgetvriendelijke Chromebooks in voor digitaal toetsen. Sindsdien is het aantal tentamens dat digitaal afgenomen wordt, gegroeid van ruim 8% naar bijna een derde. Studenten geven in onderzoek ook aan een voorkeur voor digitaal tentamineren te hebben. Inmiddels is het aantal digitale toetsplekken bij de hele universiteit uitgebreid naar 1100. Hierdoor is het nu mogelijk om bij alle opleidingen, dus ook de grote eerstejaars Rechten- en Psychologievakken, gelijktijdig digitaal een tentamen af te nemen.