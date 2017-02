Universiteit Utrecht twintig keer top in de Keuzegids 2017

In de Keuzegids Masters 2017 staan 17 masteropleidingen van de Universiteit Utrecht op de eerste plek in hun vakgebied. Vorig jaar was dit bij 12 opleidingen het geval. Ook krijgen 8 masteropleidingen (3 keer ook 1ste) van de Universiteit Utrecht het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’ van de Keuzegids. Eerdere jaren werd een klein aantal Utrechtse opleidingen door de Keuzegids als ‘zwak’ beschreven, dit jaar is dat er geen een. De Keuzegids Masters verschijnt op dinsdag 28 februari.

Keuzegids

De Keuzegids Masters wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) en is bedoeld voor bachelorstudenten en decanen die zich willen oriënteren op vervolgstudies. De Keuzegids is samengesteld op basis van accreditatiebesluiten van de NVAO en studentoordelen uit de Nationale Studenten Enquête. Nieuw dit jaar is dat de Keuzegids per vakgebied een overzicht biedt van startsalarissen.

Topopleidingen en BEST BEOORDEELDE UTRECHTSE MASTERS

Opleidingen op de 1e plaats én met het kwaliteitszegel ‘topopleiding’:

Educational Sciences: Learning in Interaction (research)

Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences (research)

Migration, Ethnic relations and Multiculturalism (research)

Multidisciplinary Economics (research)

Neerlandistiek (research)

Opleidingen met het kwaliteitszegel ‘topopleiding’:

Development and Socialisation in Childhood and Adolescence (research)

Klinische Gezondheidswetenschappen

Sociology and Social Research (research)

Opleidingen op eerste plaats binnen het vakgebied:

Chemische Wetenschappen

Communicatie- & Informatiewetenschappen

Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation (research)

Culturele Antropologie

Earth Sciences

Geneeskunde

Geschiedenis (research)

Internationale Betrekkingen

Letterkunde

Natuurkunde en Meteorologie & Fysische Oceanografie

Neuroscience and Cognition

Research in Public Administration and Organizational Science (research)

Op instellingsniveau eindigt de Universiteit Utrecht als vijfde in de ranglijst van negen algemene universiteiten. In de edities van 2016 en 2015 was dit plaats zes. Evenals vorig jaar staat Tilburg University als beste algemene universiteit genoteerd. De Universiteit Utrecht neemt de resultaten uit de Keuzegids mee in de voortdurende ontwikkeling van haar onderwijsaanbod.

INHOUD EN ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF

Naast de kwaliteitsoordelen is er in de Keuzegids Masters informatie te vinden over de inhoud en selectie van een masteropleiding: wat is het verschil tussen een master in Utrecht en een gelijknamige variant in Groningen? Welke specialisaties of mastertrajecten bieden zij aan? Wat zijn de toelatingseisen? Is er een intakegesprek? Ook kunnen studenten informatie vinden over de arbeidsmarktperspectieven die een masterprogramma biedt.

Meer informatie over de Keuzegids Masters 2017 is te vinden op de website van Keuzegids.

Meer informatie over de Utrechtse masterprogramma's is te vinden op de Mastersite