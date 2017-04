Universiteit Utrecht steunt #MarchForScience

“De wisselwerking tussen wetenschap en maatschappij is er al, maar nog niet genoeg en het kan altijd beter”, vervolgt Sluijs. “We pleiten voor een nog grotere rol voor de wetenschap. Er is een grote transitie gaande in de wetenschap naar nog meer openheid, de transitie naar open science, waarbij onderzoeksresultaten nog effectiever beschikbaar worden, en waarbij communicatie naar sectoren buiten de wetenschap, zoals bedrijven of overheden, makkelijker wordt. Dit allemaal om de samenwerking tussen wetenschap en maatschappij te vergroten en om een duurzame financiering van wetenschap mogelijk te maken.”

Bij de March for Science zullen naast Sluijs ook andere medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht aanwezig zijn en van zich laten horen. Het Utrechtse Universiteitsmuseum is aanwezig met twee bakfietsen vol leuke experimenten.

Rector Bert van der Zwaan: “Heel goed dat veel wetenschappers uit Utrecht en van andere universiteiten in het algemeen belang op de bres staan voor de wetenschap. Ik ben zelf helaas in het buitenland, maar sta helemaal achter de March for Science.” Eerder dit jaar schreef Van der Zwaan samen met de andere rectoren van Nederlandse universiteiten een open brief om de steeds verdere inperking van de vrijheden van wetenschapers aan te kaarten.

March for Science – Netherlands

Museumplein Amsterdam

22 April 2017, Earth Day

12:00u - 16:00u

Science, not silence!

“Science is a fundamental tool for seeking answers, and values the objective weighing of evidence. It serves no special interests, nor should it be rejected based on opinions. Science values the notion that through rational inquiry and the rejection of superstition and prejudice, humanity can make real progress.”