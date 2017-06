Universiteit Utrecht start online cursus over kinderontwikkeling

Tegen muren aanlopen

Een voorbeeld van zo'n multidisciplinaire samenwerking is die tussen Louk Vanderschuren en Corette Wierenga. Vanderschuren, hoogleraar Neurobiologie van gedrag, werkt met ratten om de neurobiologie van sociaal gedrag te onderzoeken. Celbioloog Wierenga is gespecialiseerd in neuronen en hun dynamische verbindingen. Huijding: “Het portret dat we van hen hebben gemaakt laat zien dat echte multidisciplinaire wetenschappelijke samenwerking alleen werkt als je bewust tegen de muren van je eigen onderzoeksgebied aanloopt, en nieuwsgierig bent naar wat er achter deze muren gebeurt. Corette Wierenga legt bijvoorbeeld uit dat zij dingen heeft geleerd over gedrag waar zij zonder deze samenwerking geen aandacht voor had gehad.”

Uitbreiden en loslaten

Een ander belangrijk element waar de nieuwe MOOC zich op richt betreft de essentie van Dynamics of Youth: het omvatten van het gehele onderzoeksgebied dat zich bezig houdt met het opgroeiende kind, van het kleinste (zoals de synapsen) tot de breedste organisatieniveaus (de samenleving). Het onderzoek naar ontwikkeling op al deze niveaus (en alle interacties binnen en tussen deze niveaus) kunnen onderzoekers niet in één of zelfs meerdere mensenlevens verwezenlijken. Daarom zijn de diverse samenwerkingen binnen Dynamics of Youth van groot belang. Huijding: “Maar het aangaan van samenwerkingen vraagt ook moed en investering. Je moet verder kunnen kijken dan je eigen theorieën en openstaan voor het uitbreiden of zelfs loslaten daarvan. Sommige onderzoekers vinden dit moeilijk, maar eigenlijk zouden we elke keer dat we een theorie loslaten moeten juichen: dat betekent dat de wetenschap ons weer een stap verder heeft gebracht.”