Universiteit Utrecht reikt twee eredoctoraten uit

Peer Bork

Peer Bork is hoogleraar op het gebied van bio-informatica en gezamenlijk hoofd van de eenheid voor structurele en computationele biologie op het Europees laboratorium voor moleculaire biologie (EMBL) in Heidelberg. Bork heeft talloze nieuwe eiwit-domeinen in de biochemie en biologie ontdekt, met een focus op moleculaire biologie en genetica.

Zijn werk is een drijvende kracht in bio-informatica, en hij is bekend om zijn werk aan computationele methoden voor het analyseren van de enorme hoeveelheden gegevens die zijn gegenereerd in de wetenschap. Bork is mede-oprichter van vijf biotechbedrijven.Professor Peer Bork - Senior group leader and Strategic Head of Bioinformatics, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Heidelberg, Duitsland

Dies Natalis

De eredoctoraten worden uitgereikt tijdens de viering van de 381e Dies Natalis van de Universiteit Utrecht, op maandag 27 maart 2017 in de Domkerk. De universiteit verjaart op 26 maart, maar omdat deze datum dit jaar op een zondag valt is de viering een dag later.