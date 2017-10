Universiteit Utrecht investeert in docenten

De Universiteit Utrecht opent op 9 oktober een Centre for Academic Teaching. Rector Bert van der Zwaan: “Het centrum wordt het centrale loket voor alles wat met professionalisering van docenten te maken heeft.”

De universiteit kent een lange traditie op dit gebied. Zo was zij in de jaren 90 de voortrekker voor het introduceren van de basiskwalificatie onderwijs, en is zij in 2016 gestart met een unieke career track voor onderwijsleerstoelen via een hernieuwd Teaching Fellow programma. Het centrum zal de vele mooie initiatieven en mogelijkheden zichtbaar en vindbaar maken en de aandacht voor docentschap en onderwijsinnovatie verder versterken.

Centre for Academic Teaching opent deur naar onderwijsontwikkeling

Om optimaal aan te sluiten bij de nieuwe generatie studenten en bij ontwikkelingen in de maatschappij, vereist onderwijs continue verbetering en innovatie. Het centrum brengt docenten met elkaar in contact zodat zij elkaar inspireren en ervaringen, best practices en ideeën delen. Daarnaast stelt het centrum geld en ondersteuning beschikbaar voor innovatie en daaraan gekoppelde evaluatie en onderzoek. De ambitie van de universiteit is om de kwaliteit van haar onderwijs continue te verbeteren en aan te passen aan de behoefte.

Inspire and empower Academic Teachers

Het centrum bereikt haar doelen door het bestaande aanbod voor docentontwikkeling beter zichtbaar en vindbaar maken, waar nodig aan te vullen en door docenten te stimuleren op een onderzoekende matige manier met hun onderwijs om te gaan. Dit wordt Scholarship of Teaching & Learning genoemd. Het centrum biedt diverse middelen en kennis ter ondersteuning en faciliteert kennisuitwisseling door het organiseren van activiteiten en de ontwikkeling van een digitaal platform.

Een voorbeeld is toegang tot het Teaching & Learning Lab, een studio en onderwijs-testruimte waar docenten kunnen experimenteren met nieuwe onderwijsvormen. Een tweede voorbeeld is het Teaching Fellow Program waardoor carrière voor docenten in het onderwijs mogelijk wordt gemaakt. Deelnemers aan dit programma voeren projecten uit die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs binnen hun faculteit. Tot slot wil het centrumbijdragen aan waardering van docenten, om hiermee onderwijs als onderdeel van academische carrières meer voor het voetlicht te halen, bijvoorbeeld door middel van de docentprijzen die jaarlijks wordt uitgereikt.