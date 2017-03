Universiteit Utrecht en gemeente Utrecht starten experiment met minder regels in bijstand

Universiteit Utrecht en gemeente Utrecht starten een experiment met minder regels in de bijstand. Samen met de Universiteit Utrecht gaat de gemeente (gedrags)onderzoek doen naar de beste aanpak om mensen in de bijstand te ondersteunen en te prikkelen om te participeren en aan het werk te komen.

Vanuit Utrecht University School of Economics (U.S.E.) werken prof. dr. Stephanie Rosenkranz, dr. Loek Groot, dr. Mark Sanders and Timo Verlaat (MSc) hieraan mee.

Volledig bericht (Engels): Utrecht University and City of Utrecht start experiment to study alternative forms of social assistance