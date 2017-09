Universiteit Utrecht eerste universiteit met een digitale collegekaart

Een digitale collegekaart past in de innovatieve en duurzame strategie van de universiteit. De Universiteit Utrecht streeft ernaar in 2030 CO2-neutraal te zijn. De universiteit wil een rolmodel zijn in duurzaamheid door prestaties en gedrag. Een digitale collegekaart heeft volgens Marieke de Bakker, hoofd Studentbegeleiding bij de Universiteit Utrecht, nog vele andere voordelen: “Studenten hebben hun digitale collegekaart altijd bij zich, kunnen hem niet kwijtraken en we besparen ook nog papier.”

Tentamens & digitale collegekaart

Studenten gebruiken hun collegekaart nu met name voor tentamens. Vanaf het nieuwe studiejaar is een collegekaart niet meer nodig voor het afleggen van een tentamen. Bij winkels en horecagelegenheden laten studenten voortaan hun digitale collegekaart via de app zien. Voor studenten die geen smartphone hebben, is de verklaring van inschrijving te downloaden via het studentinformatiesysteem Osiris.

Duurzame Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Enerzijds door het delen van wetenschappelijke kennis, anderzijds door in haar bedrijfsvoering zelf een inspirerend voorbeeld te zijn.