Uit de schulden

Bijna honderdduizend oud-studenten hebben een te laag inkomen om hun studieschuld af te kunnen lossen. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2009, blijkt uit onderzoek van dagblad Trouw. De verklaring van deze stijging wordt gezocht in de gevolgen van de economische crisis en het steeds maar groeiende bedrag dat studenten lenen tijdens hun studie. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat door de invoering van het leenstelsel de gemiddelde studieschuld zal stijgen naar 21.000 euro, waar dat in 2008 nog 12.000 euro was.

De schuldenproblematiek onder hoger-opgeleiden is exemplarisch voor de wurggreep van schulden op ontwikkelde economieën zoals de Nederlandse. De bruto mondiale schuld is na de dip van de schuldencrisis namelijk weer verder aan het stijgen. Hoe kunnen wij het tij keren? Volgens prof. dr. Ewald Engelen ligt de sleutel in de ‘financialisering’ van onze samenleving. In zijn lezing ‘Wiens schuld is het?’ moedigt hij niet alleen de politiek maar ook burgers aan om in actie te komen om dit proces terug te draaien. Kijk zijn lezing hier terug.

