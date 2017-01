Twee jonge onderzoekers ontvangen NWO-beurs voor buitenlandse ervaring

Twee wetenschappers van de Bètafaculteit ontvangen een Rubiconsubsidie van NWO om onderzoek in het buitenland te gaan doen. Mohammed Kaplan gaat in de Verenigde Staten bacteriën aan cryo-elektonmicroscopie onderwerpen en Erik Kleyheeg onderzoekt in Duitsland de verspreiding van de vogelgriep.

Mohammed Kaplan ontving de beurs voor zijn onderzoek “Deciphering the in-situ structure and activities of Pseudomonas aeruginosa type IV pilus machine using electron cryo-tomography”. Om ziektes te kunnen veroorzaken, hebben bacteriën doeltreffende nanomachines ontwikkeld die ze richting de gastcellen leiden. Kaplan zal de structuur van deze nanomachines in een hoge resolutie bepalen met cryo-elektronmicroscopie. Dit zal uiteindelijk helpen bij het ontwerpen van nieuwe antimicrobiële middelen. Met de Rubiconsubsidie gaat hij voor 2 jaar naar het California Institute of technology in de Verenigde Staten.

Erik Kleyheeg bestudeert de verspreiding van vogelgriep in zijn project “Flu flyways: unravelling the routes of avian influenza introduction by migrating waterfowl”. Uitbraken van hoog-pathogene vogelgriep in pluimvee bedreigen de economie en de volksgezondheid. De betreffende virusstammen worden vanuit Oost-Azië door trekkende watervogels verspreid over het continent. Kleyheeg onderzoekt welke trekroutes daarbij betrokken zijn en kijkt hoe introductie in Europa vroegtijdig kan worden gedetecteerd. Voor dat onderzoek verblijft hij met de Rubiconbeurs een jaar lang aan het Max Planck Instituut voor Ornithologie in Duitsland.

Dit jaar ontvingen 21 onlangs gepromoveerde onderzoekers een Rubiconbeurs van NWO. De financiering is speciaal bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen.