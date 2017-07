Trend: maatschappelijke organisaties worden wereldwijd steeds meer beperkt

“Sinds de mislukte coup in Turkije vorig jaar zijn er heel veel mensen opgepakt, in allerlei sectoren, tienduizenden, waaronder ook mensenrechtenactivisten. Wat ik echt het zorgwekkendste daaraan vind is dat juist degenen die anderen helpen hun stem te laten horen, óók worden opgepakt. Het is al moeilijk als je docenten of ambtenaren oppakt, maar als je ook nog journalisten en mensenrechtenactivisten arresteert, dan zorg je ervoor dat het hele debat in een land onmogelijk wordt gemaakt. Dat is een indirecte vorm van censuur en het heeft daardoor een chilling effect, oftewel een verdovende werking op anderen. Zij zien: als ik me kritisch opstel, dan verdwijn ik achter slot en grendel. Het geeft aan dat machthebbers zulke andere stemmen niet willen horen. De complete maatschappelijke discussie en het hele maatschappelijke middenveld worden door zo’n regering heel klein gemaakt. Dat laatste, dat is de afgelopen tien jaar een wereldwijde trend.”

Turkije is geen uitzondering

“Nee, Turkije is inderdaad geen uitzondering. Door de nasleep van de mislukte coup is het daar nu heel zichtbaar geworden. In heel veel landen is het afgelopen decennium de volledige civil society, oftewel alles wat tussen het individu en de staat inzit, ingeperkt. Er zijn eigenlijk drie rechten die vooral in het geding zijn: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en de vrijheid van demonstratie. Die drie staan het meest onder druk. Dat is vooral zo alarmerend, omdat dat soort rechten de werking van de democratie beschermen. Regeringen kunnen die rechten op allerlei manieren inperken of zelfs actief dwarsbomen. Dat doen ze bijvoorbeeld via de formele weg door wetten aan te nemen, waarmee maatschappelijke organisaties tegen worden gewerkt. Bijvoorbeeld: wanneer je als organisatie buitenlandse financiering krijgt, dan moet je je officieel aanmelden bij de overheid. Vervolgens sta je dan als quasi-buitenlandse organisatie te boek. Het bekendste voorbeeld hiervan is in Rusland. Daar ben je dan een foreign agent, buitenlandse agent, wat in het Russisch ‘spion’ betekent. Dus iedere organisatie die hulp van buitenaf krijgt, buiten Rusland, die is verplicht zich aan te melden. Daarmee zegt zo’n organisatie in feite: Ik ben een spion. Heel paradoxaal natuurlijk. Dat is meteen een groot sociaal stigma, waardoor de bevolking gaat denken: Zijn deze organisaties wel te vertrouwen? Dat maakt hun werk dan zeer moeilijk.”