Topscholieren debatteren over actuele thema’s bij de Universiteit Utrecht

Leerlingen van 32 middelbare scholen hebben zich geplaatst voor de finale van het NK Debatteren voor scholieren. Zaterdag 21 januari gaan zij bij de Universiteit Utrecht verbaal de strijd met elkaar aan om de titel ’Nederlands Kampioen’. In de deskundige jury zitten honoursstudenten van de universiteit.

Als partner van het NK Debatteren voor scholieren juicht de Universiteit Utrecht het toe dat scholieren naast hun school aan activiteiten deelnemen die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast hebben twintig honoursstudenten van de universiteit tijdens de voorrondes gejureerd en mede bepaald welke scholen in het finaledebat komen te staan.

Debattop

Op 21 januari biedt de Universiteit Utrecht het podium aan 400 havo/vwo scholieren om elkaar verbaal te lijf te gaan. Maanden is geoefend en gezweet om tot de debattop door te dringen. Tijdens drie voorrondes bij titelverdediger het Utrechts Stedelijk Gymnasium namen 124 scholen deel aan het toernooi. De voorrondes leverden 32 finalisten op die gedegen kanshebbers zijn om de titel Nederlands Kampioen te veroveren.

Debatteren vraagt essentiële vaardigheden

Het NK Debatteren voor Scholieren is de grootste scholierencompetitie voor de bovenbouw havo/vwo en wordt sinds 1998 jaarlijks georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut. “Door te debatteren ontwikkelen leerlingen vaardigheden die essentieel zijn voor de 21ste eeuw. Zelfvertrouwen, presenteren, mondelinge taalvaardigheid en kritische denkvaardigheid zijn kwaliteiten waar ze hun hele leven lang profijt van hebben”, aldus voorzitter Roderik van Grieken.

Extreme standpunten

De scholieren bereiden de stellingen van te voren voor, maar horen pas vlak voor het debat of zij voor- of tegenstander moeten zijn. Hierdoor leren zij zich verplaatsen in beide posities.

De scholieren zullen o.a. over de volgende voorbereide stellingen het debat aangaan:

Ontwikkelingshulp moet alleen aan lokale bedrijven worden verstrekt

De publieke omroep moet minstens twee uur per week zendtijd bieden aan extreme standpunten

Mensen die door automatisering hun baan verliezen, hebben recht op een basisinkomen

Meer informatie

Persvoorlichting Universiteit Utrecht (030) 253 9300, news@uu.nl