Terugval angst en depressie onder jongeren voor het eerst onderzocht

Naar schatting worden er jaarlijks zo’n 20.000 jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar behandeld aan angststoornissen en depressies. Niet minder dan 60% van deze jongeren valt binnen drie jaar terug. Voor die terugval was in onderzoek en behandeling niet of nauwelijks aandacht. Klinisch psychologe Yvonne Stikkelbroek (Universiteit Utrecht en GGZ Oost Brabant) brengt daar verandering in. Zij ontvangt van ZonMw een subsidie om de komende zeven jaar met collega’s de terugvalpreventie van angst en depressie onder jongeren te onderzoeken.

Stikkelbroek merkt op dat het project, onder de naam STAY-FINE: a personalized monitoring and intervention app to prevent relapse of anxiety and mood disorders in youth and young adults, uniek en innovatief is: “Uniek omdat terugvalpreventie onder jongeren zo goed als niet is onderzocht, ook niet internationaal. En innovatief omdat we niet alleen met ervaringsdeskundigen gaan werken, maar ook met een app.”