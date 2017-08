Terugkijken: Primatoloog Frans de Waal in Zomergasten

Op zondag 20 augustus verzorgde prof. dr. Frans de Waal in het tv-programma Zomergasten een ode aan de gedragsbiologie. In het programma vertelt de de Utrechtse universiteitshoogleraar over het dierengedrag van mensen en het mensengedrag van dieren. Zo bespreekt hij politiek gedrag bij apen en apengedrag bij politici, waarom apen in films geen goed idee zijn en in hoeverre dieren moraliteit bezitten.