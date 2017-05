Terugkijken: kunnen we kanker voorkomen?

Het KWF honoreert in de eerste financieringsronde van dit jaar 52 verschillende onderzoeksprojecten voor de bestrijding van kanker, variërend van een haalbaarheidsstudie naar een nieuwe behandelmethode tot verfijning van operatie- en bestralingstechnieken. Ook voor onderzoek naar het kwaliteit van leven na genezing wordt geld uitgetrokken, bijvoorbeeld voor het behandelen van slapeloosheid bij overlevers van kinderkanker. Trouw publiceerde een interview met een jonge patiënt waarin het sociaal isolement wordt beschreven waarin één op de drie jongeren terecht komt na genezing.

Genoeg reden dus om alles in het werk te stellen om deze verschrikkelijke ziekte te voorkomen. Klininisch epidemioloog dr. Carla van Gils (UMC Utrecht) richt zich in haar werk op de oorzaken van kanker en de vroege opsporing daarvan. In de serie Als het maar gezond is ging ze tijdens haar lezing in op preventie. We weten allemaal dat rokers een grotere kans hebben op longkanker, maar hoe zit dit met andere soorten kanker? En als we weten dat er een verband is tussen roken en longkanker, waarom roken er dan nog zoveel mensen? Kijk ‘Kanker voorkomen, kan dat?’ terug.

