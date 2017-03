Tentoonstelling Barbaren en Wijsgeren in Frans Hals Museum

De tentoonstelling Barbaren & Wijsgeren in het Frans Hals Museum belicht de wederzijdse beeldvorming tussen China en Nederland in de zeventiende eeuw. Nederlanders waren gefascineerd door de cultuur van het ‘Hemelse Rijk’, Chinezen verbaasden zich over de Nederlandse ‘roodharige barbaren’. Een keur aan schilderijen, tekeningen, porselein en modellen brengt de culturele uitwisseling in kaart. Prof. dr. Thijs Weststeijn (Kunstgeschiedenis) is betrokken bij de tentoonstelling in het kader van zijn VIDI-project The Chinese Impact, waarin hij onderzoek doet naar de wederzijdse beeldvorming van China en de Lage Landen in de zeventiende eeuw. De tentoonstelling is te zien in het Frans Hals Museum van 25 maart tot en met 20 augustus 2017.

The Chinese Impact

Tegenwoordig kijken veel Europeanen met een mengeling van verbazing en bewondering naar China. ‘Made in China’ is een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Het beeld van het land is echter minder concreet. De Chinese tradities, staatsvorm, literatuur en filosofie zijn niet altijd even makkelijk in te passen in het Westerse wereldbeeld. Deze situatie is vergelijkbaar met de 17e eeuw, toen Chinese producten voor het eerst een alledaags onderdeel van Nederlandse huishoudens werden en rijk geïllustreerde boeken over China ongekend populair bleken.

Barbaren en Wijsgeren

Tegelijkertijd botste nieuwe kennis vaak met oude aannames over het Rijk van het Midden. Stereotypes over China bleven stug overeind: velen zelfs tot op de dag van vandaag. In China zelf was sprake van een vergelijkbare dynamiek die terug te voeren is op de eerste ontmoetingen met Nederlanders. Als ‘roodharige barbaren’ wekten ze op hun beurt verwondering. De tentoonstelling en het begeleidende boek Barbaren & Wijsgeren belichten deze veelzijdige culturele uitwisseling in de Gouden Eeuw.