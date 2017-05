Op woensdagmiddag 14 juni 2017 organiseert de Universiteitsbibliotheek in samenwerking met uitgeverij Noordhoff het symposium De Bosatlas: 140 jaar de wereld in kaart

DE BOSATLAS: 55 EDITIES IN 140 JAAR

In 2017 is het precies 140 jaar geleden dat de eerste editie van De Bosatlas verscheen. In 1877 bracht Pieter Roelf Bos 'De Schoolatlas der gehele aarde' op de markt. Tegenwoordig zijn we alweer toe aan de 55ste editie van de meest gebruikte Nederlandse schoolatlas! En vanaf het schooljaar 2017/2018 is de atlas ook digitaal beschikbaar voor het onderwijs. Alle reden dus om de geschiedenis van De Bosatlas eens goed voor het voetlicht te brengen!

Het Symposium

Tijdens het symposium nemen we u mee in de geschiedenis van De Bosatlas. De bibliotheek heeft de 36 vooroorlogse edities van De Bosatlas gedigitaliseerd en op internet beschikbaar gesteld. U kunt zien welke redactionele veranderingen er hebben plaatsgevonden en via een viewer kunt u de gedigitaliseerde edities bekijken en vergelijken. Daarnaast kunt u kennis maken met de eerste digitale atlas.

Waar en wanneer:

Woensdag 14 juni van 13.30 uur - 17.30 uur Locatie : Boothzaal, Universiteitsbibliotheek Uithof.

Voor deze workshop kunnen zowel studenten als medewerkers zich opgeven.

Deelname is gratis.

U bent van harte welkom! Meld u nu aan via een e-mail aan M.M.Wijnen@uu.nl. Een week voor de bijeenkomst ontvangt u nadere informatie over het programma