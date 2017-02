‘Superbollen’ organiseren zichzelf in interessante structuren

Colloïden – deeltjes met een diameter van éénduizendste millimeter – ordenen zich spontaan in structuren met fascinerende optische eigenschappen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld licht zo manipuleren dat ze structurele kleuren laten zien of een kleur niet doorlaten. Voor kubusvormige colloïden was deze zelf-ordening al eerder theoretisch voorspeld, maar onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben dit gedrag nu ook experimenteel laten zien. Uit de experimenten blijken bovendien ook onvoorspelde resultaten. De onderzoekers publiceren hun bevindingen vandaag in Nature Communications.

De onderzoekers produceerden in het lab verschillende soorten colloïdale ‘superbollen’: vormen die tussen kubussen met scherpe hoeken en perfect ronde bollen liggen. Vervolgens bestudeerden ze de kristalstructuren die deze colloïdale superbollen vormen met optische microscopie, gecombineerd met ultra-small angle x-ray scattering data.

Kubieke ordening

De experimenten bevestigden de voorspelling dat de structuren bij hoge deeltjesconcentratie veranderen van een plastisch kristal – waarin de deeltjes roteren – in een rhombisch kristal – waarin de mate van kubieke ordening afhangt van de vorm van de deeltjes (de rondheid van de hoeken van de superbol). Bij het gedetailleerder bekijken van de ordening kwamen de onderzoekers erachter dat als de hoeken van de deeltjes scherper worden, de positie van de rhombische laag ten opzichte van de laag daaronder verandert. Een deeltje bevindt zich dan oftewel op de holle plek tussen drie deeltjes – hollow site – oftewel op de brug tussen twee deeltjes waar hun hoeken elkaar raken – bridge site. Daarbij zagen de wetenschappers ook dat als de eigenschappen van de deeltjes een beetje aangepast werden er een overgang tussen de twee structuren plaats kan vinden. De bridge site structuur en het gedrag waren nog niet eerder voorspeld, en laat daarmee zien dat het fasegedrag rijker is dan theoretisch voorzien.

Deze bevindingen brengen de wetenscahppers een stap dichter bij het experimenteel geleiden van de zelf-ordening van superballen in functionele materialen, zoals fotonische kristallen.

Nederlands-Belgische beamline

De ultra-small angle x-ray scattering data van dit onderzoek is gemeten bij de Dutch-Belgian Beamline (DUBBLE) in Grenoble. De Universiteit Utrecht heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van het DUBBLE-project en in het gebruiken ervan. Sinds 2000 zijn DUBBLE-resultaten gebruikt in meer dan 1200 wetenschappelijke publicaties, waaronder 180 proefschriften. Van deze proefschriften is ongeveer één op de zeven verdedigd aan de Universiteit Utrecht.

Publicatie

Observation of solid-solid transitions in 3D crystals of colloidal superballs

Janne-Mieke Meijer, Antara Pal, Samia Ouhajji, Henk N.W. Lekkerkerker, Albert P. Philipse, and Andrei V. Petukhov

Nature Communications, 8, 14352 (2017). DOI 10.1038/NCOMMS14352