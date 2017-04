Super exchange-overeenkomst en gezamenlijk onderzoek door samenwerking University of Sydney en Universiteit Utrecht

Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst tussen de University of Sydney en de Universiteit Utrecht ondertekend. Beide universiteiten stellen jaarlijks 70.000 euro beschikbaar voor de financiering van gezamenlijke onderzoeksprojecten.

Professor Kathy Belov, Pro-Vice-Chancellor (Global Engagement) van de University of Sydney, omschreef de ondertekening als een “belangwekkend moment”. Belov: “Dit is onze eerste overeenkomst met een universiteit op het Europese continent sinds we onze strategie voor internationale samenwerking hebben uitgezet. We bouwen voort op een bestaande relatie met Utrecht die al veel oplevert, maar die vanaf nu ook geweldige samenwerkingsmogelijkheden biedt op gebieden als onderwijskunde, geowetenschappen, medicijnen en infectieziekten.”

Super exchange voor studenten

Naast deze samenwerking hebben Sydney en Utrecht een ‘super exchange-overeenkomst’ getekend om het aantal uitwisselingsstudenten tussen de beide instellingen te vergroten. Op termijn komen er in het kader van die overeenkomst ieder jaar tot honderd studenten uit Sydney in Utrecht studeren en gaat een vergelijkbaar aantal Nederlandse studenten down under.

Samen onderzoeken

Belangrijke partners in Sydney voor de samenwerking met Utrecht zijn onder meer Frans Verstraten, McCaughey Chair in psychologie en voormalig student en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Verstraten doet samen met collega's in Nederland onderzoek naar bewegingsperceptie en bestudeert de manier waarop het menselijk brein omgaat met een bewegende omgeving.

Bart Gadella gaat vanaf augustus drie maanden werken op het lab van associate professor Simon de Graaf van de Faculty of Veterinary Science in Sydney. Professor Wieland Meyer van de Westmead Clinical School werkt samen met Vincent Robert en Sybren de Hoog, beiden werkzaam bij het Utrechtse Centraal Bureau voor Schimmelcultures, op het gebied van biodiversiteit bij schimmels, moleculaire epidemiologie en schimmelgenetica.

Partners aan beide zijden van de aardbol

“Utrecht behoort tot een groep vooraanstaande Europese universiteiten die goed aansluit bij onze eigen primaire onderzoeksgebieden,” aldus professor Belov. “Zij willen net als wij een klein aantal strategische partnerschappen ontwikkelen om zo hoogwaardig onderzoek te bevorderen.”

De overeenkomst tussen beide universiteiten is vandaag ondertekend door Marjan Oudeman, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, en Duncan Ivison, Vice-Chancellor (Research) van de University of Sydney.