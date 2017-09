Studentenprijzen voor medische nano-technologie en taalles aan vluchtelingen

Beste Masterscriptie

Maarten richtte zich op het verbeteren van de zichtbaarheid van gouden nanostaafjes. Deze zeer kleine staafjes zijn samengesteld uit metalen of uit half-geleidende materialen. De productie daarvan gebeurt via chemische synthese. De nanostaafjes worden onder meer gebruikt bij kankerbehandelingen of bij het toedienen van medicijnen op specifieke plaatsen in het lichaam.