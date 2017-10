Student Research Conference op 15 november bij UCR

Op woensdag 15 november 2017 vindt de jaarlijkse Student Research Conference plaats, dit jaar bij University College Roosevelt in Middelburg. Een beoordelingscommissie bestaande uit wetenschappelijke experts, heeft uit de vele inzendingen van studenten van Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen in totaal 59 bacheloronderzoeken geselecteerd. Tien inzendingen van de Universiteit Utrecht zijn geselecteerd voor een workshop- of een posterpresentatie. Zie onder voor een lijst van de geselecteerde Utrechtse studenten.

De review committee die de 59 papers heeft geselecteerd let op de kwaliteit van het onderzoek, maatschappelijke relevantie en de originaliteit. De geselecteerde papers worden allemaal via een workshop of poster gepresenteerd op de Student Research Conference en worden gepubliceerd in het e-journal SURE! Deelname aan de SRC kan dus leiden tot een door hoogleraren gereviewd paper dat gepubliceerd wordt en publiek beschikbaar voor een grote doelgroep. Dat maakt deelname voor studenten tot een unieke kans.

De jury bezoekt tijdens de SRC alle workshop- en posterpresentaties. De jury kiest ten eerste per categorie de winnaar van de hoofdprijs van €1.000. De categorieën zijn 'Humanities and Law', 'Natural and Biomedical Sciences', ‘Economics and Social Sciences' en 'Applied Sciences'. Daarnaast wordt per categorie een publieksprijs van €750 toegekend. Per categorie geven de student met het beste onderzoek, de student met de beste beschrijving van de maatschappelijke impact van het onderzoek, de beste presentator en de beste poster een pitch over de maatschappelijke impact van hun onderzoek. Het publiek bepaalt op basis daarvan de winnaar van de publieksprijs. Ten slotte is er een prijs van €500 voor de beste posterpresentatie waar alle studenten met een poster kans op maken.

Geselecteerde studenten van de Universiteit Utrecht, SRC 2017

Geselecteerd voor workshop:

Humanities and Law

Ellen ’t Hooft (Engelse Taal en Cultuur): Language Attitudes Down Under: Attractiveness and Perceived Similarity of English Accents

Simon de Jong (Liberal Arts and Sciences): Het verband tussen religie en interetnische solidariteit: een kwalitatieve studie onder orthodox-protestanten

Kerrewin van Blanken (UCU, Liberal Arts and Sciences): Historical consciousness and Hanseatic identity in Deventer 1578-1672



Economics and Social Sciences

Fleur Vissers (Pedagogische Wetenschappen): The Relation between Adolescent Depressive Symptoms and Adolescents’ Perceived Attachment to Father and Mother over a Two-Year Period

Suzanne van Hoogstraten, Maaike van der Veen en Kim Severien (Onderwijskunde): Een Positieve Kijk op Emoties van Docenten in het Voortgezet Onderwijs: Een Onderzoek naar de Emotieregulatie, de Docent-Leerling Relatie en de Mate van Bevlogenheid

Hang Dang: (Economics and Business Economics): Are openness to trade and regional integration good for the environment? Evidence from ASEAN+3 region

Hugo Hanema (Psychologie): Instrumental variables in psychology



Natural and Biomedical Sciences

Joren Harms (Natuur- en sterrenkunde): Dynamics of skyrmions and vortices in antiferromagnets

Geselecteerd voor poster:

Economics and Social Sciences