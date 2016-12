Structuur helder van eiwit dat zenuwcel en myeline verbindt

Bovendien bleek dat een MAG-molecuul zich koppelt aan een tweede MAG-molecuul en zo een dimeercomplex vormt. Die koppeling bevindt zich op het celmembraan van de myelinevormende cel. Door de dimeervorming aan de ene kant van het molecuul en binding van suikermoleculen aan de andere kant is MAG in staat de afstand tussen de twee cellen te regelen. “Het zit als een soort rigide stokje tussen de twee cellen en houdt die op een afstand van ongeveer 10 nanometer”, aldus Bert Janssen, die dit werk uitvoerde met de Vidi-beurs van NWO die hij in 2012 ontving.

Signaaluitwisseling

De scheikundigen laten daarnaast zien dat de dimeervorming belangrijk is voor communicatie tussen de zenuwcel en de myelinevormende cel. Janssen: “De dimeer gaat door het celmembraan van de myelinevormende cel heen en kan zo dus boodschappen doorgeven aan die cel.”

In samenwerking met onderzoekers van het UMC Utrecht konden ze vervolgens in celkweken aantonen dat zowel de dimeervorming als de binding aan de suikermoleculen van belang zijn voor de uitgroei van zenuwcellen.

Publicatie

Matti F. Pronker, Suzanne Lemstra, Joost Snijder, Albert J.R. Heck, Dominique M.E. Thies-Weesie, R. Jeroen Pasterkamp and Bert J.C. Janssen.

Structural basis of myelin-associated glycoprotein adhesion and signalling.

Nature Communications, 6 dec 2016. Doi: 10.1038/NCOMMS13584