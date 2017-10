Sociolinguïst zoekt stadsgeograaf

Toen Jacomine Nortier een lezing hoorde van een stadsgeograaf leek het haar meteen leuk om met zo iemand samen te werken: “Ze zijn bezig met fascinerende dingen. Met hoe steden in elkaar zitten, en hoe groepen mensen daar met elkaar omgaan. En hoe de inrichting van ruimte daar effect op heeft of een gevolg van is. Taal hoort daar ook bij, maar het gekke is: die link was nog niet gelegd. Onze vakgebieden liggen in elkaars buurt, maar kennen elkaar veel te weinig.”

De taal van de stad

“Taalkundigen hebben het vaak over stadsdingen,” weet Nortier. “Meertaligheid in de stad is bijvoorbeeld heel hip. Maar het stadse aspect was tot nu toe simpelweg de achtergrond waartegen het onderzoek wordt uitgevoerd, terwijl er geen kennis van zaken is.” Omgekeerd onderzocht Irina van Aalst ooit het gebruik van openbare pleinen door groepen jongeren. De verschillende subgroepen markeren hun grenzen met bijvoorbeeld kleding en muziek. Nortier: “Dat taal daarbij ook een rol speelt hebben ze nooit in aanmerking genomen.”