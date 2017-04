Samenwerking met MKB niet vanzelfsprekend, vooral niet voor universiteiten

Geen verleiding door subsidies

De resultaten waren verrassend. Ongeveer een kwart van de bedrijven werkt al samen met andere bedrijven en zal dit blijven doen, ongeacht een eventuele subsidie. Ongeveer de helft van de bedrijven is wel te porren voor samenwerking, maar laat zich hier niet toe verleiden door subsidies. Een deel hiervan zoekt juist andere zaken in een samenwerking, zoals toegang tot kantoorruimte, speciale apparatuur, begeleiding, en mogelijkheden tot crowdfunding.

Samenwerking met universiteiten

Het onderzoek laat verder zien dat MKB-bedrijven vooral niet zitten te wachten op samenwerking met universiteiten. Dit is opmerkelijk, omdat samenwerking met universiteiten een belangrijk speerpunt is van de overheid. Van Rijnsoever: “MKB-bedrijven vinden de oplossingen van universiteiten vaak niet concreet genoeg en de werkwijze te traag. Subsidie of niet, men heeft vaak de tijd niet om twee jaar te wachten op resultaat.” De afkeer is overigens vaak geheel wederzijds volgens van Rijnsoever: “Onderzoekers willen grondig werken en zijn meer geïnteresseerd in het wetenschappelijk resultaat, dan de winst van een bedrijf.”

Internationaal onderzoek

De onderzochte bedrijven waren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Toch is het onderzoek ook van toepassing op Nederland. Van Rijnsoever: “Het Nederlandse systeem zit tussen het Duitse en het Engelse in. Verder zijn er nauwelijks verschillen in uitkomst tussen de twee onderzochte landen. Hierdoor, kunnen we resultaten breder trekken naar vergelijkbare landen zoals Nederland, maar ook bijvoorbeeld Ierland, of Luxemburg. “

Publicatie

Frank J. van Rijnsoever, Sander N. Kempkes, Maryse M.H. Chappin, Seduced into collaboration: A resource-based choice experiment to explain make, buy or ally strategies of SMEs, Technological Forecasting and Social Change, http://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03.015.

Meer informatie

Dr. Frank van Rijnsoever, Universiteit Utrecht, F.J.vanRijnsoever@uu.nl, +31 30 253 7484