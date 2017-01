Rubiconbeurs Elbert de Jong

Dr Elbert de Jong (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law, rechtsgeleerdheid) heeft een NWO-Rubiconbeurs toegekend gekregen. Rubicon stelt recent gepromoveerde, talentvolle wetenschappers in staat om aan buitenlandse topinstituten ervaring op te doen.

De Jong zal gedurende een jaar onderzoek doen aan het Institute for European and Comparative Law van Oxford University naar de vraag wanneer de civiele rechter gelegitimeerd is om risico-regulerend op te treden en een (vermeend) gebrek aan adequaat overheidsbeleid mag corrigeren.