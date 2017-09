“Roze was een mannelijke kleur, blauw een tere meisjeskleur”

Quinan: “Inderdaad: het enige dat vaststaat als het gaat om gender is dat de verdeling daarbinnen continu verandert. Wat ik nog steeds niet snap is waar deze woede uit bestaat: is het angst dat kinderen door omstanders een in een verkeerd genderhokje worden geplaatst? Is er angst dat er sociale chaos uitbreekt? Of zijn mensen bang dat een genderneutrale indeling van winkels the next thing is? Hoe diepgeworteld het idee is dat er alleen twee verschillende genders zijn? Deze ophef laat mijns inzien met name zien hoe diepgeworteld het idee is dat er twee verschillende genders zijn en hoe vroeg dit genderen al begint”.