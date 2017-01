Roberta D’Alessandro benoemd tot hoogleraar Syntaxis en Taalvariatie

Prof. dr. Roberta D’Alessandro is per 1 januari 2017 aan de faculteit Geesteswetenschappen benoemd tot hoogleraar Syntaxis en Taalvariatie. De leerstoel is ondergebracht bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie en is nauw verbonden met het Utrecht Institute of Linguistics (UiL OTS).

D’Alessandro is hoofdonderzoeker van het ERC-project Microcontact. Language variation and change from the Italian heritage perspective. In dit project onderzoekt ze de theoretische aspecten van syntactische veranderingen die ontstaan zijn door contact. Ze onderzoekt dit in talen die vanuit grammaticaal oogpunt weinig van elkaar verschillen zoals de Romaanse talen van Italië (onder meer Napolitaans, Abruzzisch, Siciliaans en Venetiaans) en de Romaanse talen van de Amerika’s (Spaans, Portugees, en Canadees - Frans)

Roberta D’Alessandro was hoogleraar Italiaanse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden. Ze was hoofdonderzoeker in het NWO-VIDI-project Splitting and clustering grammatical information. Daarvoor was ze onderzoeker aan L'Université du Québec à Montréal (UQAM) ; tussen 2005 and 2007 was ze Marie Curie Intra-European Research Fellow aan de University of Cambridge. Ze werkte ook als onderzoekassistent voor Microsoft/Butler-Hill in Redmond, Seattle.

D’Alessandro is lid van het Committee for the Freedom and Responsibility in the Conduct of Science (CFRS) van de International Council for Science/ICSU. Tevens is ze lid van de Global Young Academy. Ze is alumna van de Jonge Akademie van de KNAW, waar ze ook internationaal medewerker was. In 2014 is ze geridderd door de Italiaanse president voor haar bijdragen aan de studie van Italiaanse dialecten.

Haar interesses liggen op het gebied van Italiaans – Romaanse syntaxis, dialectologie, taalvariatie, syntax-fonologie-interface en onpersoonlijke constructies