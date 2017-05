‘Respecteer elkaars vrijheid en roep elkaar daartoe op’

Koops’ toespraak weerlegt de neiging om mensen te zien als een logische machine of als een ´ding met eigenschappen´. Volgens hem is dit in de wetenschap gebruikelijk, maar hij waarschuwt: ‘In de tussenmenselijke omgang is de medemens voorzien van bewustzijn, van een vrije wil. Deze twee niveaus door elkaar halen is gevaarlijk en leidt tot allerlei onzin.’

Medemenselijkheid

Wie een ander als ‘ding’ beschouwt, is fascisme te verwijten, aldus Koops. ‘Genocide berust op het beginsel dat de ander wordt gedehumaniseerd, dat wil dus zeggen: niet als gesprekspartner met bewustzijn en vrije wil wordt opgevat.’

Hierop haalt Koops onderzoek aan naar de Child’s theory of mind, dat aantoont dat kinderen zich vanaf vier jaar oud kunnen verplaatsen in een ander. Volgens Koops is dit een vereiste voor medemenselijkheid en zou opvoeding zich moeten richten op het versterken hiervan.