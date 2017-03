Quantum dots verhelderen het transport in de cel

Biofysici van de Universiteit Utrecht hebben een strategie ontwikkeld om lichtgevende nanokristallen te gebruiken als marker in levende cellen. Door het filmen van de bewegingen van deze quantum dots konden zij de opbouw en dynamiek van het celskelet verhelderen. De onderzoekers publiceren hun bevindingen vandaag in Nature Communications.

De quantum dots die de onderzoekers gebruikten, zijn bolletjes halfgeleidend materiaal van enkele nanometers groot, die veel in de belangstelling staan omdat ze in zonnecellen of computers toegepast kunnen worden. “Het mooie van deze bolletjes is dat ze licht opnemen en in een andere kleur weer uitzenden,” zegt onderzoeksleider Lukas Kapitein. “Die eigenschap gebruiken wij om hun bewegingen met een microscoop te volgen in de cel.”

Daarvoor moesten de quantum dots wel eerst de cel in. Met bestaande techniek komen ze meestal in kleine blaasjes omhuld door een membraan in de cel terecht en kunnen ze niet vrij bewegen. Nu lukte het echter om de bolletje los in gekweekte cellen te brengen. Dat kregen de onderzoeker voor elkaar door een sterk elektrisch veld aan te leggen, waardoor er gaatjes ontstonden in de celmembraan. In hun artikel beschrijven ze dat deze elektroporatie inderdaad maakt dat de quantum dots los de cel in gaan.

Superfel

Onder invloed van diffusie gaan ze daar bewegen. Kapitein: “Sinds Einstein weten we al dat de beweging van zichtbare bolletjes informatie kan geven over de eigenschappen van de oplossing waarin ze bewegen. Tot nu toe liet onderzoek zien dat bolletjes in de cel vrij langzaam bewegen, wat er op wijst dat het cytoplasma dik en stroperig is. Omdat onze bolletjes superfel zijn, konden we heel snel filmen en zagen we ook veel snellere bewegingen die eerder niet zichtbaar waren. Wij maakten filmpjes met wel 400 plaatjes per seconde, meer dan 10 keer sneller dan in een normale film. Bij die meetsnelheid blijkt nu dat sommige quantum dots inderdaad langzaam bewegen, maar dat andere juist heel snel zijn.”