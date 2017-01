Prof.Martin van den Berg wint UU Publiprijs 2016

Hoogleraar Toxicologie Martin van den Berg heeft de UU Publiprijs 2016 gewonnen. Hij ontving de prijs uit handen van rector Bert van der Zwaan op 10 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van het college van bestuur. Van den Berg was veelvuldig in de media om nieuws te duiden, onder andere over de ophef over de stof GenX die de Chemours-fabriek in Dordrecht gebruikt, de stank van het drugsafval dat in Someren werd gevonden en hormoonverstorende stoffen in producten. Het is de vijfde keer dat de universiteit deze prijs toekent.

Juryrapport

Volgens de jury is Van den Berg een wetenschapper die met zijn expertise het maatschappelijke debat niet alleen verdiept, maar ook agendeert. Hij snapt wat de media van hem verlangen, durft kritische noten durft te kraken, maar doet geen concessies aan de betrouwbaarheid van zijn onderzoek en uitlatingen. Van den Berg is hoofd van de toxicologiedivisie van het Institute of Risk Assessment Sciences (IRAS) bij de Universiteit Utrecht. Hij adviseert veelvuldig organisaties zoals de Gezondheidsraad, de World Health Organization (WHO) en United Nations Environmental Program (UNEP).

Stevige meningen met nuance

“Toxicoloog Martin van den Berg is een levendige spreker die niet bang is voor stevige opmerkingen, zonder echter de nuance uit het oog te verliezen”, aldus de jury. “Hij is met zijn rapporten en adviezen waarmee hij de publiciteit weet te bereiken en die hij in de pers helder toelicht niet alleen actueel, maar ook relevant, verrassend en verdiepend. Met zijn outreach sluit hij goed aan bij het Utrechtse strategische onderzoeksthema Life Sciences, hetgeen hem tot een wetenschapper maakt waarmee de Universiteit Utrecht zich vol trots kan presenteren.

Genomineerden

Op basis van een gewogen telling van mediaoptredens over het academisch jaar 2015-2016 werden in november naast Van den Berg ook twee andere onderzoekers van de Universiteit Utrecht genomineerd voor de UU Publiprijs. Dat waren de junior universitair docent diergeneeskunde Lonneke IJsseldijk, die veel in het nieuws kwam wanneer potvissen, dolfijnen en bruinvissen aanspoelden in Nederland. En hoogleraar geschiedenis van de late oudheid Leonard Rutgers, die vooral met zijn columns in het Financieel Dagblad opzien baarde.