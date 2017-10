Profiel nieuwe vicevoorzitter college van bestuur

Anton Pijpers is sinds 1 oktober voorzitter is van het college van bestuur (CvB). Maar wie wordt dan de nieuwe vicevoorzitter? De raad van toezicht (RvT) van de Universiteit Utrecht heeft - met inbreng van de vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad - een profiel (pdf) opgesteld voor deze functie. De sterke voorkeur gaat uit naar een vrouw.

Voor de vervulling van de vacature heeft de raad van toezicht onderstaande sollicitatiecommissie ingesteld:

Door de recente zoektocht naar een nieuwe collegevoorzitter bestaat er ook voor het vicevoorzitterschap al een goed beeld van mogelijke beschikbare kandidaten. Daarom is besloten voor de vervulling van deze functie geen open werving te starten of headhuntersbureau in te schakelen. Na advies van de sollicitatiecommissie, hoort van de raad van toezicht de Universiteitsraad en maakt keuze. Voorzitter Emmo Meijer van de raad van toezicht spreekt in een brief aan de Universiteitsraad zijn hoop uit dat de functie op korte termijn wordt ingevuld.