Prestigieuze Europese subsidie voor drie toponderzoekers

Verkuyten wil met de toegekende subsidie, die aangevraagd werd onder de titel Intergroup toleration: It’s Nature, Processes, and Consequences for Culturally Diverse Societies, onder meer de onderliggende psychologische aspecten van tolerantie nader bestuderen. Ook vraagt hij zich af wanneer mensen hun tolerantiegrens bereiken. Daarnaast wil de Utrechtse hoogleraar de sociaalpsychologische consequenties verkennen van wat het betekent om getolereerd te worden in de samenleving.

Verzamelingen in taal

Prof.dr. Yoad Winter, hoogleraar Taalwetenschap, gaat Winter onderzoek doen naar de manier waarop mensen hun taal gebruiken om over verzamelingen te denken en communiceren. De vraag die in het ERC-project gesteld wordt, is hoe mensen denken en spreken over verzamelingen.