Politici: waar is uw visie op de elektriciteitsmarkt?

Onder druk van klimaatverandering wil de politiek overstappen op groene stroom. Zonnepanelen en windturbines worden snel goedkoper, maar dat is niet genoeg: we willen immers ook onze telefoon kunnen opladen als het windstil is of als de zon niet schijnt. Daarvoor is nodig dat het energiesysteem flexibeler wordt. Maar het is de vraag of onze geliberaliseerde elektriciteitsmarkt, waarin ontwikkeling is uitbesteed aan marktpartijen, de juiste prikkels bevat om dat voor elkaar te krijgen.

Dit stellen promovendus Oscar Kraan en hoogleraar Energy and Resources Gert Jan Kramer van het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht in een opinieartikel in FluxEnergie.

In het opiniestuk stellen Kraan en Kramer dat Europa idealiter de regulering van de elektriciteitsmarkten moet bepalen, aangezien die markten in Europa met elkaar in verbinding staan. Helaas kiezen Europese landen ervoor met nationale maatregelen hun eigen nationale problemen op te lossen, constateren zij. Europese landen die al veel verder zijn in de transitie, zoals Denemarken en Duitsland, zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat er structurele verandering nodig is in hoe we onze elektriciteitsvoorziening georganiseerd hebben.

Kraan en Kramer: "De verkiezingen zijn in aantocht en Nederland begint eindelijk momentum te ontwikkelen voor de energietransitie, dus je zou verwachten dat verkiezingspartijen uitgebreid aandacht besteden aan de organisatie van de energiemarkt. Helaas. In geen enkel verkiezingsprogramma van de twaalf grote politieke partijen komt hervorming van de elektriciteitsmarkt voor.

Een visie van Nederlandse politieke partijen hoe we de elektriciteitsmarkt zo vormgeven dat we op de lange termijn een volledig duurzame elektriciteitsvoorziening creëren in wisselwerking met de landen om ons heen, ontbreekt volledig. Ondanks veel ferme uitspraken over 100% hernieuwbare elektriciteit, houden de politieke partijen zich stil over de organisatie van de markt – toch bij uitstek een politieke vraag en een overheidstaak."

Lees het volledige stuk op FluxEnergie: Laat politici ons uitleggen hoe we naar 100% groene stroom gaan